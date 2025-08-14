«Мы не видим ни одного фото»: Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе дочери

Анастасия Волочкова рассказала о свадьбе дочери Ариадны. Об этом сообщает Woman.ru.

13 августа дочь Анастасии Волочковой официально расписалась со своим возлюбленным в Москве. Несмотря на торжество, которое прошло при участии Анастасии Волчковой ранее в Санкт-Петербурге, дочь балерины изначально планировала расписаться в Москве с супругом и отметить это вместе с отцом и его новой женой Еленой Николаевой.

Как рассказала Николаева, свадьба состоялась, все прошло успешно. Как и предполагалось, на торжестве не было матери девушки.

Волочкова рассказала, что на свадьбе присутствовали только самые близкие друзья семьи. Само торжество балерина назвала посиделками.

«Никакой второй свадьбы в Москве не было. Они собрались с родными: папой, его женой, бабушками, братьями. Там большая семья, они просто посидели. Но дочь меня сразу предупреждала, что свадьба — это в Санкт-Петербурге, а дома посиделки», — рассказала она.

Балерина также добавила, что если бы праздник был пышным, ее бы обязательно пригласили.

«Если была бы толпа, то в первую очередь пригласили меня. Во-вторых, было бы много фотографий, а мы не видим ни одного фото. Только те, которые были сделаны во дворце Мясникова, со свадьбы, которую устроила я», — заявила она.

