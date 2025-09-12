«Мы не в армии»: Зарубина считает, что после обучения у Долиной можно возненавидеть вокал

Певица Ольга Зарубина раскритиковала агрессивный стиль преподавания вокала Ларисы Долиной. По мнению исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет», методы коллеги по сцене устарели.

«Неправильный подход. На мой взгляд, так нельзя преподавать вокал. Она преподает с позиции силы, с высоты своей, мол, она звезда. Ты педагог, ты должна быть скромной и нежной. Зачем муштровать? Мы же не в армии», — сказала Зарубина в беседе с Абзацем.

Она не исключила, что у людей с тонкой душевной организацией уроки вокала у Долиной могут напрочь отбить желание заниматься музыкой.

«Человек может это дело возненавидеть», — заключила артистка.

Ранее Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину, раскритиковавшую его фаворитку Марго Овсянникову. Он назвал исполнительницу хита «Погода в доме» мастером и рекомендовал Марго быть благодарной за критику. Киркоров также признался, что Долина негативно высказывается даже про его творчество.