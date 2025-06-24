«Мы не родственники. Нас ничего не объединяет»: Стас Пьеха рассказал об отце, которого не видел 10 лет

Певец Стас Пьеха откровенно рассказал об отношениях с отцом после его внезапного исчезновения в прошлом году. В эфире «Подкаста Абрамова» на VK Видео артист отказался называть мужчину родственником и заявил, что не виделся с ним почти 10 лет.

Летом 2024 года Стас Пьеха оказался в центре внимания публики. Исполнитель хита «На ладони линия» забил тревогу, когда внезапно пропал его отец. Певец не мог связаться с родителем, но позднее ситуация разрешилась — мужчину нашли в больнице. По словам артиста, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем отца, для него главное, что тот жив.

«Единственное, почему я успокоился: его сестра, которая живет в Америке, приехала в Вильнюс и нашла его живым в больнице. У него был какой-то приступ, его увезли, там диабет, он продал квартиру… В общем, я не знаю всех подробностей, но самое главное, что он жив. Сестра говорит, что ему спасли ноги, потому что там было что-то серьезное», — поделился Стас Пьеха.

Илона Броневицкая и Пятрас Герулис развелись, когда их сыну был всего год, и Стас Пьеха не скрывает: он никогда не был близок с отцом. В последний раз экс-участник «Фабрики звезд» виделся с родственником почти 10 лет назад, но им удалось пообщаться лишь в эфире телеканала.

«Ну, по факту мы же не родственники. Мы биологические родственники, но у нас нет родственной связи. <…> Нас ничего не объединяет вообще. У нас нет ни прошлого, ни настоящего. Ну вот я успокоился, что он жив. И все, как бы, достаточно», — признался певец.

Внук Эдиты Пьехи не держит обид на отца, который почти при принимал участием в его жизни. Напротив, Стас Пьеха уверен: ни к чему хорошему это бы не привело.

«Я думаю, если бы он рядом был, то ничего хорошего бы не было. Потому что он человек с очень сложным мышлением, которое мне бы не пригодилось. Если отец тебя не растил, если его не было вообще, и он априори выбрал не быть, надо это принять и не пытаться сделать его папой», — заявил артист.

Ранее Илона Броневицкая раскрыла правду о пропаже отца Стаса Пьехи: «С ним невозможно общаться».