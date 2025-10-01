«Это банальная история»: Катя Гордон объяснила, почему прекратила сотрудничество с Товстик

Юрист Катя Гордон заявила, что сама прекратила сотрудничество с Еленой Товстик. Катя прокомментировала выход из дела в Telegram-канале.

В личном блоге Катя отметила, что Елена не отказывалась от ее услуг: она самостоятельно приняла решение выйти из дела. Как выяснилось, Товстик консультировалась с еще одним специалистом, который настаивал на оспаривании брачного договора в суде. Такая позиция была не близка Гордон, предлагавшей заключить соглашение с Романом, которое устроило бы обе стороны.

«Елена выбрала путь судов за имущество. Накануне подписания мирных соглашений для всех нас это стало удивлением. Это банальная история про двух защитников, один из которых просто обещает клиенту больше…», — высказалась юрист.

Катя призналась, что не видит перспектив в судебных разбирательствах, поэтому отказалась сотрудничать с Еленой.

«Я расторгаю с Леной договор просто потому, что у нас разные взгляды на наш юридический путь и перспективы», — заявила Катя.

Также юрист отметила, что за время работы с Еленой предотвратила ее отъезд в психиатрическую больницу и предала огласке развод с Романом.

