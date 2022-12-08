«Тень мамы всегда рядом»: как поведение Пугачевой загубило карьеру Орбакайте

Совсем скоро состоятся новогодние «Голубые огоньки», которые соберут всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Исключением только стала Кристина Орбакайте, поскольку ее в этот раз даже не пригласили. Кроме того, поклонники певицы заметили, что она стала гораздо реже выступать на концертах. Блогер Рустам Солнцев объяснил причину тотальной отмены артистки.

Напомним, после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к ситуации. Также в социальной сети Примадонна отечественной эстрады позволяет себе колкие комментарии в адрес россиян. Все это и стало причиной того, что продюсеры отказываются сотрудничать с ее дочерью. «Тень мамы всегда рядом с Кристиной, поэтому все решили проявить осторожность», — поделился мнением Рустам.

Ранее Алсу заявила о том, что у нее проблемы в поисках мужа. Подобное высказывание очень напугало поклонников певицы. Подробности читайте в этой статье.