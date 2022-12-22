«Мы не можем найти точки соприкосновения»: шеф-повар Ивлев сделал заявление о разводе

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев счастлив в браке с молоденькой журналисткой Валерией Куденковой. Ради нее мужчина оставил свою первую жену Марию, которая родила ему сына и дочь. В недавнем интервью звезда рассказал, что так и не наладил отношения с экс-супругой.

48-летний знаменитость не горюет. Он считает, что им и не нужно видеться. А вот со своими наследниками он сохранил хорошие отношения. 23-летний Матвей и восьмилетняя Маруся часто приезжают к папе в гости.

«Развод не повлиял психологически на моих детей. Они видели какую-то ситуацию, которая творилась у нас, и правильно ее приняли. Мы общаемся с большим удовольствием. Они постоянно ко мне приезжают. Сына я вообще поселил почти рядом с собой, подарил ему квартиру, а Маруся ко мне приезжает», — поделился Константин в эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW.

Телеведущий говорит, что дети от первого рака нашли общий язык с его нынешней женой. Теперь они любят все вместе отдыхать, но без экс-супруги.

«У нас с детьми есть традиция – два рада в год отдыхаем вместе. Дети со мной встречают Новый год, а потом мы все улетаем отдыхать: я, Маруся, Матвей и Валерия. Без первой жены. Здесь все зависит от того, как люди разошлись. Мы не можем найти точки соприкосновения вообще. Лучше нам не видеться», — признался Ивлев.

Напомним, что в апреле у Константина и Валерии родилась дочь Ника. Мужчина отмечает, что у них с женой очень гармоничные отношения. И это при том, что Куденкова не готовит ему еду. Шеф-повар говорит, что взял эту обязанность на себя.

Ранее мы писали о том, как Константин Ивлев попал в больницу с тяжелой травмой.