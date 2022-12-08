«Ехал, но не доехал…»: Константин Ивлев попал в больницу с тяжелой травмой

48-летний шеф-повар Константин Ивлев сообщил о переломе руки. Вечером 7 ноября в социальных сетях он опубликовал несколько видео, на которых показал опухшую конечность.

Ивлев рассказал, что ехал вместе с супругой Валерией Куденковой на каток, но не доехал. По дороге с ним что-то произошло, что привело его к серьезной травме. О подробностях произошедшего Константин предпочел умолчать.

Звезда телеканала «Пятница!» с сильной болью в правой руке отправился в больницу, где ему провели обследование, сделали рентгеновские снимки и сказали, что у него чистый перелом. Поврежденную конечность шеф-повара зафиксировали шиной. «Ручищи загребущие…» - пожаловался Ивлев в видео в социальных сетях.

Рядом с Константином все время была его жена, которая всячески помогала мужу и ухаживала за ним. Сам Константин поделился с переживающими фанатами, что с ним все в полном порядке.

Напомним, что в ноябре этого года супруга Ивлева призналась, что больна онкологией. Недуг проявился у Валерии еще пять лет назад, когда она «вела разгульный образ жизни».