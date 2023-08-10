«Мы не хотели публиковать эти фото»: директор Лады Дэнс возмущен сделанными тайком снимками певицы

Фотографии певицы Лады Дэнс могли сделать люди, имеющие доступ в больницу. Об этом заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

Он сообщил, что не делал фотографии Дэнс с перебинтованной головой и порезами на лице. Пудовкину прислали ссылку на эти снимки ночью.

Кто сделал фото – ему неизвестно, но точно не сама исполнительница. Директор певицы будет разбираться с этим.

«Не знаю, кто это сделал... Видимо, это кто-то из людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Мы, конечно, не хотели публиковать эти фотографии…», - сказал он сайту mk.ru.

Сторона Дэнс планировала дать официальный комментарий от нее. Но пока комментариев не будет в силу состояния певицы.

Пудовкин отметил, что «подсматривать в замочную скважину – типичная ситуация, когда звезда попадает в сложную ситуацию».

Сейчас для всех самое главное реабилитация певицы. Будут также сделаны процедуры для решения косметологических проблем на ее лице.

Ранее сообщалось, что Дэнс перенесла вторую операцию по сшиванию порезов на лице.