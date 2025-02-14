«Мы не караоке-клуб на выезде»: Фадеев жестко ответил Потапу после его слов о группе SEREBRO

Украинский музыкант Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) дал интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ), в котором рассказал, что солистки группы SEREBRO поют под караоке-минус. Продюсер коллектива Максим Фадеев отреагировал на эти обвинения.

Потап заявил, что артистки группы пели композиции Юрия Антонова под караоке-минус, а Потап вышел на сцену и якобы спас положение.

Фадеев опроверг слова музыканта, назвав их «абсолютной чушью», как и остальные его заявления. Продюсер заверил, что такого никогда не было.

«Ни на частных вечеринках, ни на корпоративах, ни даже на собственных днях рождения мои артисты не пели чужих песен. Мы вообще-то профессионалы, а не караоке-клуб на выезде», — написал он в своем Telegram-канале.

Продюсер добавил, что у его артистов всегда была и есть безупречная дисциплина. В первую очередь он учит подопечных чувству собственного достоинства.

Фадеев усомнился в успехах Потапа, который рассказывал в интервью об успехах и дружбе с голливудскими звездами. По его мнению, артист уже давно растерял былую славу.

Ранее Потап рассказал, что переехал с Украины в Испанию, где открыл собственный офис.

*(признан иноагентом на территории РФ)