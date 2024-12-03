«Мы не исключение»: Юлия Проскурякова рассказала о конфликтах в отношениях с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова посетила премьеру клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» и высказалась о конфликтах с Игорем Николаевым после слухов о разводе. В беседе с Пятым каналом певица призналась, что они с мужем уже прошли через период недопониманий, и раскрыла секрет крепких отношений.

По словам Юлии Проскуряковой, им с супругом удается избегать конфликтов благодаря одной сфере деятельности, поэтому они «понимают друг друга».

«Нас спасает то, что мы оба творческие люди. Мы понимаем друг друга. <…> Нам хорошо вместе, мы на одной волне. Наверное, если бы мы были из разных профессий, то было бы сложнее», — поделилась певица.

Жена Игоря Николаева отметила, что они с артистом уже 19 лет вместе, 13 из которых состоят в браке. Юлия Проскурякова заявила, что у них с мужем все хорошо и уже давно не возникает серьезных конфликтов, а о разводе они и не думают. При этом артистка подчеркнула, что через притирки в отношениях проходят все пары, и они «не исключение».

«Уже как-то это стирается. Как-то ты уже не помнишь таких глобально-кризисных ситуаций. Конечно, притирка бывает у всех пар. Мы не исключение, у нас тоже была притирка. Это нормально. Странно, если пара вообще этого не проходит, на мой взгляд. Значит, что-то не так», — отметила Юлия Проскурякова.

Слухи о разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой периодически появляются в СМИ, но супруги ни разу их не подтверждали. При этом в последнее время артисты стали все чаще появляться на публике по отдельности, что вызывает вопросы у поклонников. Так, недавно в Москве состоялась премьера фильма «Азбука Морзе», в котором Юлия Проскурякова сыграла одну из ролей. Однако Игорь Николаев отсутствовал на мероприятии.

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с Игорем Николаевым. У пары есть 9-летняя дочь Вероника.

Ранее мы писали о том, что Юлия Проскурякова появилась на премьере фильма без Игоря Николаева из-за гастролей певца.