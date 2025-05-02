«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал изменения в личной жизни юмориста Михаила Галустяна. Шоумен отказался считать коллегу другом и заявил, что ему неинтересна личная жизнь Михаила.

Комментарий Шаляпина приводит Woman.ru.

30 апреля Галустян объявил о разводе с женой после 18 лет брака. Появились слухи о том, что у юмориста есть другая девушка – она работала с ним в качестве визажистки. Это эффектная брюнетка по имени Милена. Она сопровождала Галустяна в командировках, а сейчас находится в положении.

Шаляпин рассказал, что не следит за личной жизнью комика. По его мнению, суть жизни в том, что люди «рождаются, умирают, крестятся, женятся, разводятся».

«Мы не друзья с ним, просто снимались в некоторых проектах… Я стараюсь не лезть в чужие истории, мы не знаем подробностей, мне даже и не интересно», - сказал Прохор. Для шоумена главное, «чтобы все были счастливы».

Ранее Милена опровергла причастность к разводу Галустяна с женой.