Сын Анны Михалковой оценил сериал «Первый номер» с тетей Надеждой Михалковой. Актер Андрей Баков рассказал, что ему было интересно наблюдать за сюжетом.

Один из самых ожидаемых проектов года со звездным актерским составом вышел эксклюзивно на KION уже 1 декабря. Надежда Михалкова сыграла в проекте вместе с Евгением Цыгановым, Павлом Деревянко, Равшаной Курковой, Александрой Бортич и другими артистами.

По сюжету проекта, популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

Сын Анны Михалковой поделился впечатлениями от сериала с участием его тети, Надежды Михалковой.

«Отличный сериал! Хорошая история. Интересна она тем, что она крайне современна в том, как ведет себя главный редактор, и наверное отображает большое количество вопросов, которые возникают к современному обществу. За этим интересно наблюдать», – поделился Андрей Баков.

Режиссером проекта стал Клим Козинский, а авторами сценария Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

Ранее Надежда Михалкова заявила, что пострадала на съемках сериала «Первый номер».