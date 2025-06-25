«Мы не боялись»: муж Митрошиной Тимур Кошкаров впервые высказался об ее аресте

Муж блогера Александры Митрошиной Тимур Кошкаров впервые высказался об ее аресте. Он рассказал, что паники из-за уголовного дела жены нет.

Комментарий Тимур оставил в соцсетях. Он признался, что не планировал выходить в публичное поле до окончания судебных процессов.

Кошкаров рассказал, что за месяц до задержания Митрошиной в Сочи они поженились в консульстве Дубая. Счастливое событие состоялось 7 февраля.

По словам Тимура, они приезжали с Александрой в Сочи в декабре и «все было спокойно». На мартовские праздники пара летела в Россию «без страхов и опасений».

«Мы не скрывались, не боялись… О возбуждённом деле мы узнали только в Сочи… Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем всё, что от нас зависит и то, что должны», - поделился муж Митрошиной.

Кошкаров признался: за время домашнего ареста они с женой очень сблизились. Супруги с доверием относятся к работе правоохранительных органов и верят в справедливость.

На днях сообщалось, что суд продлил Митрошиной срок домашнего ареста.