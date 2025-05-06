«Мы не ангелы»: 45-летняя Анна Семенович заговорила об ошибках прошлого

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что в молодости совершила много ошибок. При этом она заверила, что события прошлого не стоит забывать.

«А зачем же их забывать-то? Ну зачем? Все в молодости делают ошибки. Знаете, есть шикарное выражение: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Все мы совершаем какие-то ошибки в молодости. Нужно постараться себя простить, сделать выводы и больше эти ошибки не совершать», - разоткровенничалась 45-летняя Анна в личном блоге.

При этом она не стала раскрывать, какие именно ошибки совершила, но подчеркнула, что все люди «где-то косячат».

«Мы же не ангелы. Простите себя и кайфуте дальше от жизни», - рекомендовала Семенович.

По словам артистки, важно больше не делать плохих поступков, стать добрее и не нести в будущее груз былых лет. Если же на душе тяжело, Анна посоветовала сходить в храм и начать жизнь с чистого листа.

Ранее женатый избранник Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер рассказал, что еще не развелся, но планирует завершить процесс в 2025 году. Помолвочное кольцо для артистки тоже еще не выбирал.