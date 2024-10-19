«Мы на одной волне»: Прохор Шаляпин и Настя Ивлеева рассекретили совместное путешествие

Путешествующий за границей певец Прохор Шаляпин внезапно опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой запечатлен в обнимку с оскандалившейся блогершей Анастасией Ивлеевой.

«С классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой Настей Ивлеевой, которой, хочу напомнить, еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег, которым в итоге все сошло с рук после того самого вечера», - подписал снимок Шаляпин.

Певец также добавил, что после личного знакомства и общения с Ивлеевой в корне изменил свое мнение о ней.

«Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за теплые слова и за позитивно проведенное время вместе. Ты - легенда!» - написала в ответ Ивлеева в своем Telegram-канале.

При этом на снимке, сделанном, предположительно, в Бангкоке, на футболке Прохора можно заметить микрофон, а в руках у Анастасии – видеокамеру. Знаменитости решили сохранить интригу и не стали раскрывать, что их связывает и как они вместе оказались за границей.