«Мы молимся все»: сооснователь группы «Город 312» рассказал, когда Ая вернется на сцену

Группа «Город 312» делает все для возвращения Аи на сцену после тяжелой болезни. Об этом Пятому каналу рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

Мужчина признался, что солистка Ая (настоящее имя Светлана Назаренко, – прим. ред.) три раза болела коронавирусом. Она серьезно подорвала свое здоровье. Коллеги думали, что она возьмет паузу на месяц или два, но потребовалось намного больше времени.

«Мы все ждали, взяли паузу полгода. Потом понимаем, что уже близится к году. Ну, сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению. Причем врачи работают лучшие, мы молимся все, сколько людей за нее стоят», — поделился музыкант.

Притула отметил, что пока у Аи нет возможности вернуться. Но чтобы коллектив не сидел просто так, они все вместе решили продолжать выступать. Для этого нужно было взять новую вокалистку, но чтобы она не потерялась на фоне громкоголосой звезды.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, мощно, очень мощно. Очень мощно держит зал. В ней столько энергетики, правильной, классной», — высказался Дмитрий.

У группы получилось найти новую солистку. Участницей стала девушка Диана Макарова, которая приехала из Крыма в Москву.