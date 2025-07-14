«Мы молились, просили, чтобы он подольше жил»: раскрыты подробности последних лет Александра Митты

Сын Владимира Высоцкого прокомментировал смерть Александра Митты. В разговоре с The Voice Никита Высоцкий рассказал, каким на самом деле был режиссер, и раскрыл подробности его последних лет жизни.

Известно, что Александр Митта и Владимир Высоцкий дружили. Артист также сыграл главную роль в фильме режиссера «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Никита Высоцкий вспоминает о покойном артисте как об «упрямом» и «принципиальном» человеке.

«Он работал с моим отцом, дружил с ним. У них не всегда были простые отношения. В творческих вопросах он был человеком принципиальным и упрямым, это если мягкие слова подбирать. Скала. Если он чего-то хотел, его никто не мог переубедить», — заявил сын Владимира Высоцкого и отметил: Александр Митта «был бойцом и в жизни, и на площадке».

Здоровье режиссера пошатнулось после смерти его жены и музы Лилии Майоровой, с которой он прожил более 60 лет. Александр Митта дважды перенес инсульт, попал в больницу с пневмонией, у него также выявили рак. Уход супруги стал для артиста тяжелым ударом: «Он был прекрасным семьянином много-много лет. Он пережил свою жену, и для него это было настоящей трагедией».

Никита Высоцкий признался: он знал о болезни режиссера, но даже не подозревал, что его состояние сильно ухудшилось. Александр Митта до последнего продолжал работать и предпочитал не жаловаться на здоровье.

«Мы молились, просили, чтобы он подольше оставался жить, потому что человеком он был очень нужным. <…> После самых тяжелых событий нескольких лет давности он все равно выходил из дома, не сдавался, за ним приезжали машины, он ездил читать лекции. <…> И он до самого последнего времени продолжал работать: никакие уговоры не могли его заставить лишний раз посидеть или отдохнуть во время процесса. Болезнь — это ужасно, грустно, это предел старости многих людей, но он очень мужественно переносил это», — поделился Никита Высоцкий.

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с раком почки. В последнее время режиссер фильма «Экипаж» находился на паллиативном лечении и был в состоянии сопора, близкого к коме.

Ранее сообщалось о том, что Александра Митту похоронят 17 июля рядом с женой.