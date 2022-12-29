«Каждый год разводимся»: Юлия Ковальчук о непростых отношениях с Чумаковым

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Семейное счастье супругов не дает покоя прессе, поэтому нередко появляются новости о «разводе» молодых людей. Бесконечный поток сплетен очень надоел певице, поэтому девушка решила прокомментировать ситуацию.

В социальной сети Юлия поделилась совместным снимком с Алексеем, только реакция фолловеров была неоднозначной: «Говорили, они разводятся». Ковальчук остро ответила на данный выпад. «А мы каждый год разводимся», — написала звезда.

Кажется, таким необычным способом супруга Чумакова раз и навсегда поставила точку в дискуссионном вопросе о разладе в семье. Пара действительно вместе и уж точно не собирается расходиться.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Петренко наконец-то отдал многомиллионный долг бывшей супруге Екатерине Климовой. Подробности читайте в этой статье.