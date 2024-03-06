Бывший муж Бородиной Курбан Омаров и его девушка подали заявление в загс

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, 43-летний бизнесмен Курбан Омаров сообщил о подаче заявления в загс. Он опубликовал фото на фоне Московского областного дворца бракосочетания и предложил подписчикам угадать дату регистрации.

Омаров сделал селфи с избранницей и написал под фото: «Дату угадаете?»

Многие предположили, что пара выбрала 8 марта – в этот день родилась Ксения Бородина. Некоторые писали, что пара распишется 4 или 24 апреля, однако на это Омаров ответил, что нет.

В феврале Омаров сделал Валерии предложение во время отдыха в Таиланде.

Для бизнесмена это будет третий брак. В предыдущем он состоял с 2015 по 2021 годы. Бородина жаловалась на измены супруга. Она рассказывала, что тот специально подозревал ее в изменах и навязывал чувство вины. У Омарова есть двое детей от прошлых отношений.

Ранее он ответил, когда планирует сыграть свадьбу.