«Мы любим друг друга»: Филипп Киркоров стал единственным звездным гостем на мероприятии Марго Овсянниковой

Певец Филипп Киркоров поддержал свою подопечную Марго Овсянникову на презентации клипа с американским рэпером Lil Pump. Исполнитель хита «Зайка моя» стал единственным звездным гостем мероприятия.

Киркоров при этом старался лишний раз не высказываться, он только отметил, что помогал с записью альбома Марго.

«Мы записывали этот альбом на двух языках на русском и на английском, чтобы он был international. Но все же решили выпускать на русском», — сказал Филипп.

Овсянникова же была очень откровенна с журналистами. В частности, она ответила на слухи о романе с американским музыкантом.

«Да, мы любим друг друга. Lil Pump подарил мне уже две сумочки, но больше я вам ничего не расскажу. Когда мы начали "кукарекать", все думали, что я прикалываюсь. Типа, ты серьезно? Что за шутка такая? Ты троллишь всех», - приводит слова музы Киркорова The Voice.

Ранее Марго Овсянникова опровергла слухи о том, что Филипп Киркоров выходит с ней на красные дорожки светских мероприятий за 5 миллионов рублей. Она заверила, что платит певцу только за парковочное место.