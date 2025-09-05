«Мы команда с ним»: актриса Татьяна Арнтгольц призналась, что страдает от разлук с супругом

Актриса Татьяна Арнтгольц рассказала, что ее рабочий график не совпадает с Марком Богатыревым. Из-за этого она страдает от разлук с супругом. Ее слова передает WomaHit.ru.

Оба актера очень много работают, поэтому у них остается совсем мало времени, которое они могли бы провести вместе. Также экс-ведущая «Жди меня» пожаловалась, что не всегда может сопровождать мужа на важных для него мероприятиях.

«Главный минус в том, чтобы найти время побыть вместе, потому что рабочие графики часто разные. Не совпадаем по отъездам. Я, к сожалению, пока попала всего лишь на пару премьер у Марка. Так получалось, что как только ставят премьеру, я в не в Москве. Очень хотелось бы, конечно, быть с мужем рядом в этот момент, посмотреть, что получилось, поддержать его», — поделилась актриса.

Тем не менее, признается Арнтгольц, находить компромисс все же получается. Сейчас она старается не загружать себя работой так, как пятнадцать лет назад.

Также артистка призналась, что они с мужем во много похожи. И это помогает супругам сохранить баланс в отношениях.

«Мы команда с ним. Просто вместе в кайф: и отдыхать, и работать, и находиться дома. И нет дергания, если мы далеко друг от друга. Мы одинаково любим отдыхать — такие не лежащие тюлени, нам нравится движ. В основных каких-то ценностях жизненных очень важно совпадать. Мы совпадаем», — добавила Татьяна.

