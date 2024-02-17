«Мы испытали шок»: Регина Тодоренко высказалась о первом выпуске нового сезона шоу «Маска»

18 февраля на НТВ стартует юбилейный, пятый сезон популярного шоу «Маска», в котором примут участие 14 новых персонажей. Телеведущая Регина Тодоренко, вошедшая в состав жюри, поделилась впечатлениями о первом выпуске шоу. Об этом сообщает Kp.ru.

Регина Тодоренко призналась, что осталась в восторге от съемок.

«Это было для нас неожиданно. Мы правда не знали, что будет настолько крутой эффект. Казало бы, чего уже ждать? Пятый сезон, все по привычке, все обычно, все друг к другу привыкли. Нет! Мы испытали шок, экстаз и возбуждение», — отметила телеведущая.

Своим мнением о съемках шоу «Маска» поделились и другие члены жюри.

Певица Валерия заявила, что для нее шоу стало особенной частью жизни.

«Всех нас — и судей, и участников проекта — связывают неповторимые эмоции и воспоминания», — призналась Валерия.

Также певица отметила, что в новом сезоне будут необычные костюмы.

Шоумен Тимур Родригез считает, что пятый сезон шоу будет фееричным.

«Даже один выпуск, который мы уже прожили, достаточен для того, чтобы сказать, что этот сезон будет абсолютно невероятным», — заявил он.

Председатель жюри, певец Филипп Киркоров отметил, что зрителей шоу «Маска» ждет настоящий праздник, как и в любой юбилей.

«Юбилей — это, конечно, всегда праздник. А там, где „Маска“, — там тоже торжество, — подчеркнул певец.

Отметим, что в новом сезоне шоу «Маска» в каждом выпуске к постоянным членам жюри будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри шоу.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд» на ТНТ.