«Мы ищем папу с дочкой»: вдова Круга хочет выйти замуж и найти невесту сыну

Вдова шансонье Михаила Круга ищет себе нового мужа, а сыну – невесту. 48-летняя Ирина Круг призналась, что идеальным вариантом для них были бы папа с дочкой. Об этом она сообщила в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ.

Поклонники отмечают, что Ирина выглядит великолепно и достойна женского счастья. А ее 22-летний сын тоже набирает популярность благодаря участию в «Новой Фабрике звезд». Семья мечтает найти себе вторые половинки. Артистка считает, что у нее есть масса плюсов.

«Я не пью, не курю. Я рано ложусь спать. Я натуральная вся. Так, если чуть-чуть, знаете, ботокс там, а так в основном не балуюсь», — поделилась исполнительница.

Сын подтверждает ее слова, называя маму самой прекрасной. А она, в свою очередь, хочет видеть рядом с наследником хозяйственную и умную девушку с высшим образованием, а лучше – с двумя.

«Я — за творческую. Мне будет легче с этим жить. Я живу отдельно, один. У меня своя квартира», – похвастался парень.

Ирина пожаловалась, что ее сын находится в активном поиске, поэтому часто меняет партнерш. Одна из них очень понравилась певице, но не сошлось. А мама только к ней привыкла.

«Я их люблю, как своих, я не могу на это смотреть. Я сказала: „Знаешь что, не приводи мне! Вот соберешься жениться — приведи“», – высказалась Ирина.

При этом у знаменитости есть поклонники, а один из них присылает ей роскошные корзины с цветами. Но она хочет счастья не только себе, но и сыну, поэтому нашла идеальный вариант.

«Мы ищем папу с дочкой. Дочка свободна и папа свободен. Вот нет у нас такого. Мы не можем найти», – добавила звезда.

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