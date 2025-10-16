«Мы этого хотим»: экс-солистка Hi-Fi Терешина заговорила о воссоединении с Фоминым

Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина высказалась о воссоединении группы. По ее словам, и она, и Митя Фомин очень этого хотят. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Терешина, как и многие другие звезды прошлых лет, сейчас проходит через новую волну популярности. Она призналась, что школьники снимают видео под ее песни, - так ей сказала дочь. Эта востребованность наталкивает артистку на мысль, что было бы неплохо вновь выступать с Митей Фоминым, но пока неизвестно, получится ли у них возродить коллектив или нет.

«С моей стороны и со стороны Мити, мы этого хотим, этого хотят фанаты, но не созрели руководители почему-то. Там немножко поменялся состав…» - поделилась Татьяна.

Отметим, что после распада группы Терешина погрузилась в семью, материнство, а Фомин начал активно строить сольную карьеру. Его первым большим хитом не в Hi-Fi была песня «Все будет хорошо».

Ранее Татьяна Терешина задолжала ФНС 487 тысяч рублей.