Экс-солистка Hi-Fi Терешина задолжала ФНС 487 тысяч и вернулась в шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина решила вернуться к выступлениям после трехлетнего перерыва. Примечательно, что в медиаполе она начала вновь появляться после того, как у нее обнаружили долг перед ФНС в размере 487 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Татьяну разыскивают судебные приставы. С нее хотят взыскать 12 тысяч рублей. Сама артистка новости о долгах не комментирует, но рекламирует новый трек про трудные отношения. Это первая композиция Терешиной с 2022 года.

Напомним, что певица пропала из медиапространства после того, как развелась с бизнесменом Олегом Курбатовым после четырех лет жизни в браке. От него у Терешиной есть сын Арсений. Также она воспитывает наследника от телеведущего Вячеслава Никитина.

В последние годы Татьяна предпочитала лишь изредка сниматься с телевизионных проектах. Концертов у артистки не было.

Ранее Татьяна Терешина призналась, что сделала пластику живота.