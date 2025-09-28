«Главный вопрос»: Погребняк заподозрила SHAMAN и Мизулину в фейковом романе, чтобы попасть в Госдуму

Блогер Мария Погребняк отреагировала на сообщения о том, что Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина устроили в Коломне презентацию своей партии «Мы».

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка не исключила, что Дронов и Мизулина могли инсценировать свой роман ради привлечения внимания к партии.

«Непонятно, какая идея у партии, но да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» – задалась вопросом Мария в своем Telegram-канале.

Напомним, 1 сентября SHAMAN подарил возлюбленной партию «Мы». Исполнитель хита «Встанем» пафосно преподнес подарок на лесной поляне. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее сообщалось, что партия Мизулиной и Дронова будет ориентирована на поддержку социальных инициатив, развитие общественных проектов и сохранение культурных традиций. Пока подробная программа организации не объявлена. При этом Мизулина заверила, что движение «Мы» станет площадкой для объединения активных граждан.