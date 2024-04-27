«Мы это не афишировали»: Евгений Плющенко перенес сложнейшую операцию на позвоночнике

Олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко провели операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство было еще три месяца назад, и его не афишировали.

Подробностями Плющенко поделился 27 апреля на своей странице в соцсетях.

«Друзья, 3 месяца назад я перенес 5 очередную сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали», - написал спортсмен.

Операция повлияла на планы фигуриста – было решено весной не проводить в России ледовый тур. Только 26 апреля в Минске Плющенко впервые вышел на лед после операции.

За помощь в восстановлении он поблагодарил врача Дмитрия Дзукаева. Доктор обещал, что Плющенко сможет кататься спустя 3 месяца. Так и произошло. О враче фигурист рассказал как о человеке с «золотыми руками», который сделал невозможное.

«Катаюсь, возвращаюсь и прыгаю», - рассказал Плющенко и добавил, что возвращается в полноценную жизнь.

Впереди у спортсмена выступления в Ташкенте и Баку.

Ранее сообщалось, что маленького сына футболиста Дмитрия Тарасова готовят к операции.