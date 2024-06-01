«Мы ее в облака и провожаем»: продюсер Игорь Угольников о пророческой для Заворотнюк песне

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре появился продюсер Игорь Угольников. Мужчина вспомнил, как работал с актрисой над съемками сериала «Каспий 24». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заворотнюк сыграла главную роль в картине Угольникова, а саундтрек для сериала написал Леонид Агутин. В итоге песня «Паришь в облаках» стала для артистки пророческой.

«Для нее написали песню «Паришь в облаках». Вот сейчас мы ее в облака и провожаем», – заявил Игорь Угольников.

Продюсер отметил талант Анастасии. По его словам, жена Петра Чернышова обладала широким актерским диапозоном. Но, помимо всего этого, как утверждает Угольников, она была еще и очень светлым человеком.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Последние годы жизни актриса провела в Подмосковье вместе с мужем. На протяжении пяти лет она боролась с раком головного мозга, который врачи обнаружили на последней стадии.

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