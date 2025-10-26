«Мы ее приняли в штыки»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова высказались о новой девушке разведенного сына

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова высказались о новой девушке разведенного сына. В эфире нового выпуска программы «Звезды сошлись» на НТВ артисты признались, что поначалу приняли избранницу Василия «в штыки».

26-летний сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой уже успел жениться и развестись менее чем через год после свадьбы. Когда же Василий привел новую девушку знакомиться с родителями, те были не в восторге от Валерии. Лишь со временем артисты смогли принять выбор молодого человека.

«Мы ее приняли в штыки», — заявили Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

Как оказалось, солист «Дюны» всегда рекомендовал сыну не искать девушку в родном городе, но тот не прислушался к наставлениям отца. Свою бывшую жену Дарью, с которой он прожил в браке всего девять месяцев, как и нынешнюю возлюбленную, Василий встретил в Долгопрудном. Но это не повлияло на отношения молодого человека с родителями.

«Дело в том, что мы всегда будем на стороне Васи. И если он полюбил девушку, то и мы ее тоже полюбим», — признался Виктор Рыбин.

Говоря о личной жизни наследника, артисты не скрывали: расставание Василия с супругой стало для них тяжелым ударом. Дарья стала первой любовью молодого человека, они дружили с 14 лет, а после учебы сыграли свадьбу. Но со временем отношения супругов разладились, и они приняли решение разойтись. Звездная пара была шокирована и даже пыталась помирить сына и его жену, но безрезультатно.

«Ровно полтора дня они продержались, а потом все. Мы очень расстроились. До слез. Ее было жалко, она приходила к нам», — делилась Наталья Сенчукова.

Певица предположила, что за годы отношений Василий и Дарья «просто повзрослели и поменялись», поэтому их брак рухнул.

Ранее сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой прокомментировал слухи о беременности невесты: «Ничего на всеобщее обозрение мы не выносим».