«Мы друг друга спасли в тот момент»: Дима Билан рассказал об особой связи с Наталией Власовой

Дима Билан рассказал о том, что его связывает с Наталией Власовой. Об этом стало известно после выхода спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ.

На днях вышел специальный выпуск программы «Маска», в котором выступали друзья музыканта Димы Билана. Оказалась среди них и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова. По словам певицы, она с большим удовольствием согласилась поучаствовать в шоу.

«Мы вообще с Димочкой знакомы с 2000-х годов, мы с ним вместе начинали. Он так как-то, пробегая мимо, как-то бросал мне: „Я очень люблю ваши песни“. И исчезал. Ну, думаю, насколько это серьезно было, непонятно», — рассказала она.

Позже, уже при личном знакомстве с Биланом, он предложил ей записать совместную песню. Власова призналась, что смогла за несколько дней перезаписать материал, который предполагал лишь ее вокал и сделать из сольного трека дуэт.

«Мы все переписали и пересняли. Знаешь, это потрясение правдой на всю мою жизнь. Я реально не знала, что можно быть настолько честным откровенным и то, что чувствуешь, делать», — заявила она.

Билан рассказал, что его мечта о дуэте с Власовой исполнилась.

«Мне кажется, мы друг друга очень спасли в тот момент, правда. Я мечтал с тобой спеть. Есть музыканты, которые чувствуют каждое колебание в пространстве, чувствуют каждую нотку, каждый элемент смены характера, настроения. Мы в этом смысле сошлись очень здорово», — признался он.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан раскрыл, как создавал настроение на съемках «Аноры».