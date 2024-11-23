«Мы друг друга послали, и я уехал»: стилист Александр Рогов рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой

Стилист Александр Рогов высказался о нарядах звезд на недавнем Дне рождения МУЗ-ТВ. Обсуждая образ певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с Машей Миногаровой в эфире шоу «Обзор луков звезд», эксперт моды рассказал о работе с артистом и о своем конфликте с Аллой Пугачевой.

Александр Рогов признался, что однажды оказался на одной съемочной площадке с SHAMAN на шоу «Фактор А». Однако стилист так и не смог поработать с Ярославом Дроновым из-за конфликта с Аллой Пугачевой.

«На самом деле Ярослав тогда только начинал, принимал участие в шоу „Фактор А“ с Аллой Пугачевой. А я должен был одевать всех участников. В первый съемочный день я разругался с Пугачевой, мы друг друга послали, я забрал все костюмы и уехал», — поделился Александр Рогов.

Ведущий шоу «Модный приговор» уже упоминал об инциденте с певицей еще три года назад, но тогда не стал раскрывать подробности произошедшего в эфире.

Кроме того, Александр Рогов также высказался об отношениях с Митей Фоминым. Стилист часто критиковал сценические образы певца, называя его одним из самых безвкусно одетых в российском шоу-бизнесе. Тогда артист вышел на связь в личном блоге и заявил, что «не считает допустимыми необъяснимую критику и неаргументированный хейт с обилием мата и снисходительных оскорблений». Недавно знаменитости помирились, но эксперт моды все же не стал молчать об оппоненте в эфире шоу и заявил, что «его кто-то накрутил».

Ранее сообщалось о том, что Александр Рогов разнес наряд Алсу на премии МУЗ-ТВ.