«Мы должны были все понять»: как Собчак всеми силами пытается удержать Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов сошлись в 2019 году. Телеведущая стала для режиссера второй женой и смогла сделать его вновь счастливым после расставания с актрисой Дарьей Мороз. Первые годы вместе артисты буквально сияли друг с другом. Однако в последнее время поклонники стали замечать, что искра в их отношениях будто угасла. А некоторые пользователи Сети так и вовсе считают, что супруги находятся на грани развода.

Высказать свое мнение на счет брака Собчак и Богомолова решила и скандальный блогер Лена Миро. Она объяснила, что у них слишком разные интересы в жизни, поэтому они не могут быть совместимы. Однако, по ее словам, бывшая звезда «Дома-2» просто так режиссера не отпустит, поэтому сейчас пытается сделать все, чтобы удержать его в семье.

Миро считает, что в последнее время Ксения стала делать все напоказ, чтобы все посмотрели на нее и сказали: «какая хорошая». Она публикует фотографии и с сыном, и падчерицей, демонстрирует свои только положительные стороны.

«Это ведь так здорово, когда дети от предыдущих браков ладят и между собой, и с новыми спутниками родителей! Ну, это мы должны были все понять. Однако подлиза Ксюша, как мне кажется, старается в другом направлении. Точнее, не для нас, а для пока ещё мужа. Пусть все видят и запомнят, как я гостеприимна, приветлива, любезна! Вдруг тебя это остановит, когда ты соберёшь чемодан?» - написала Лена Миро в «Живом журнале».

Блогер подчеркнула, что все видят, какая Собчак сейчас хорошая, вот только сама она должна понимать, что этим только отталкивает Богомолова от себя. По мнению Лены, такое поведение жены режиссера уже бесит, и стоит только дождаться, когда его злость достигнет пика. «Жалко Собчак. В первый раз вроде», - заключила Миро.

Ранее Ксения Собчак назвала главное разногласие в браке с Константином Богомоловым.