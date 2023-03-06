«Это главное разногласие»: Собчак устраивает скандалы Богомолову из-за ребенка от предыдущего брака

Журналистка и ведущая Ксения Собчак опубликовала фото из Дубая, где отдыхает с мужем Константином Богомоловым, своим сыном и дочерью от предыдущего брака режиссера с актрисой Дарьей Мороз. Поклонники заметили, как по-разному одеты дети. Собчак объяснила, почему так произошло.

На фотографии Платон одет в футболку и шорты, а Аня – в толстовку и брюки. Подписчица отметила, что дети подготовлены для разной погоды.

Собчак отреагировала, написав, что это «очень тонкое замечание».

«Это главное семейное разногласие», - заявила она. Слова журналистки приводит сайт mk.ru.

Подписчики обсуждали не только разную одежду детей, но и их сходство с родителями. Многие отметили, что дочь Богомолова похожа на Дарью Мороз. В Платоне увидели сходство с дедушкой – Анатолием Собчаком.

Ранее блогер Лена Миро рассказала, как Собчак уговорила мужа полететь в Дубай. По ее мнению, супруг пошел на это, потому что журналистка предложила отдых с детьми.