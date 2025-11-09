«Мы договаривались об интервью»: Ксения Собчак высказалась после смерти художника Эрика Булатова

Художник Эрик Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Ксения Собчак прокомментировала случившееся в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

Журналистка поделилась со своими подписчиками, что собиралась сделать интервью с одним из главных представителей московского концептуализма. Однако, по словам Собчак, жизнь в данном случае распорядилась иначе. Также она опубликовала видео, на котором показала книгу о Булатове с закладками на разных страницах.

«Мы договаривались об интервью и я отчаянно готовилась… но жизнь распорядилась иначе. Ушел Человек — эпоха. Почитайте — лучшая книга о нем», — написала Ксения.

Эрик Булатов был очень известным и состоятельным художником. Его работу «Слава КПСС», написанную в 1975 году, продали в 2008 году за два миллиона долларов.