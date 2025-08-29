«Будет учить, как привлечь к себе женатого мужчину?»: Диброва рассказала подписчикам, чем займется после развода

Дмитрию Диброву и его супруге Полине в скором времени предстоит развестись. Семья телеведущего и его избранницы распалась, а их пути разошлись. Телеведущий, как известно, тяжело переживает случившееся, однако не топит горе в алкоголе, а сосредоточен на работе. Полина же выглядит куда более спокойной и жизнерадостной. Сейчас девушка догуливает свой отпуск, после которого она намерена окунуться в дела с головой.

Основательница женского клуба раскрыла планы на грядущий месяц в своем Telegram-канале ПОЛИНА ДИБРОВА. Она написала, что впереди — открытие сезона клуба и многочисленные путешествия, а также проекты. На данный момент, в отпуске, девушка наслаждается затишьем перед сентябрьскими буднями.

Подписчики Полины поинтересовались, чему после развода она будет учить своих клиенток. Некоторые предположили, что теперь она сможет давать уроки по привлечению к себе женатых мужчин, намекая на историю с Романом Товстиком.

«Будет учить, как привлечь к себе женатого мужчину?» — поинтересовался один из пользователей.

Ранее жена Тимура Хайдарова рассказала о переписке с Полиной Дибровой про Романа Товстика. По ее словам, подруга избегает разговоров про расставания с мужем.