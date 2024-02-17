«Мы до сих пор приходим в себя!»: Ида Галич исполнила свою заветную мечту

Телеведущая Ида Галич отправилась в Мурманскую область и исполнила свою заветную мечту. Блогер поделилась кадрами из своего путешествия в соцсети. Об этом сообщает Super.ru.

Блогер отправилась вместе с подругами на север за исполнением своей заветной мечты — увидеть горбатых китов в их естественной среде обитания, и ей это удалось. Она опубликовала видеокадры, на которых можно увидеть китов.

«У меня исполнилась еще одна мечта. Теперь мы с девочками входим в 1% людей, видевших горбатого кита. Трудно описать словами, какие невероятные эмоции мы получили в те минуты, но могу сказать, что мы до сих пор приходим в себя!» — подписала ролик Ида Галич.

Ради осуществления мечты телеведущая была готова пережить мороз и порывистый ветер.

«10 минут в открытом море, 5 обмороженных красавиц, одна большая надежда», — поделилась Ида Галич.

Блогер поделилась эмоциями после произошедшего в соцсети.

«Я люблю тебя, жизнь! Спасибо, что так четко слышишь мои желания, и спасибо, что рядом со мной люди, с которыми искренне хочется мечтать», — написала Ида Галич под видео.

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