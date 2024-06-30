«Мы даже не знаем, кто кого играет»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова сделала признание о муже

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. За годы совместной жизни с супругом звезда сериала «Громовы» предпочитала не раскрывать подробности личной жизни. Однако в беседе с Федором Бондарчуком в программе «Кино в деталях» артистка все же рассказала об отношениях с мужем и о детях.

Уже почти 20 лет Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Поскольку оба супруга — артисты, они приняли решение не обсуждать работу в домашней обстановке. По словам актрисы, они разделяют личную и профессиональную жизнь.

«Дома мы никогда не говорим о работе. Мы не смотрим спектакли друг друга, даже не знаем, кто кого сейчас играет. У нас четкое разделение личной жизни и профессиональной», — отметила Глафира Тарханова.

Артистка призналась, что муж любит ее натуральную красоту и даже отказывается ее обнять, если она приходит домой с работы «в боевом раскрасе».

«Иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки. Он, мне кажется, даже пугается. Ему самое то, когда я с веснушками и без всего», — поделилась актриса.

Также знаменитость раскрыла, чем сейчас занимаются ее четверо сыновей.

«Старший, 16-летний Корней, сейчас учится в Московской школе кино на раскадровщика, заканчивает девятый класс. Ермолаю 13 лет — крутой чувак, вообще с другой планеты. Он ходит на борьбу, немножко по понятиям такой. Дальше идет Гордей. Гордей — это вообще уникальный случай. Ему 11. Довольно увлекающаяся личность. Не знаю, может быть, и творческая в будущем. А Никифору 6 лет, в этом году идет в первый класс. Ну он просто очень светлый парень…» — рассказала актриса.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

Ранее мы писали о том, что Глафира Тарханова рожала дочь не в больнице.