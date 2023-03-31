«Мы даже кино смотрим разное»: 75-летний Владимир Винокур не может ужиться с супругой

31 марта Владимиру Винокуру исполняется 75 лет. В честь этого события мужчина дал откровенное интервью изданию «7Дней.ru» и поделилась подробностями из своей жизни.

В далеком 1974 году Винокур и Тамара Первакова заключили фиктивный брак: ему нужна была прописка, а ей — сохранение имущества. Однако то, что начиналось с фальши, со временем переросло в настоящую любовь. Супруги вместе уже полвека, и на таком достижении явно не собираются останавливаться. Несмотря на это, Первакова призналась, что даже в их семье случаются конфликты.

«Мы даже кино смотрим разное. Возможно, еще благосостояние или благополучие сегодняшнего дня нам позволяет смотреть в разных комнатах это кино», — поделилась откровением женщина.

Тем не менее супруги всегда стараются сгладить острые углы и идут на компромисс. Именно в этих несложных правилах и заключается семейное счастье.

Ранее Тамара перечислила постулаты, которые заведены в их доме с юмористом. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о кризисе в браке и заявили, что были на грани развода. Напомним, супруги уже долгое время вместе. За годы брака знаменитости успели стать счастливыми родителями двух сыновей. Несмотря на это, даже их не миновали проблемы в личной жизни.