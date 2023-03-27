«Он дома не шутит»: жена Владимира Винокура поделилась секретами счастливого брака

Юмористу Владимиру Винокуру 74, его единственной супруге – 70.

В следующем году пара отметит полвека совместной жизни.

В преддверии юбилея Тамара Первакова-Винокур назвала три главных секрета, которые по ее мнению, приносят в семью счастье.

Постоянные гастроли знаменитого юмориста. Частые разлуки позволяют паре соскучиться друг по другу. При этом – сохранять право на собственное творчество и привычки. «Я хожу в клуб уже 20 лет. А он говорит: «Танцует там, что-то делает», - делится опытом супруга артиста.

Личное пространство в доме. Оно позволяет вовремя дистанцироваться и отдохнуть каждому так, как он хочет. «Мы даже смотрим разное кино. Возможно, еще благосостояние или благополучие сегодняшнего дня нам позволяет смотреть в разных комнатах это кино. У нас пространство увеличивается, увеличивается, и мы можем друг от друга отдыхать».

Профессиональные шутки в доме запрещены. Все остроты остаются на работе. «Он дома не шутит. Совсем. Он, если честно, боевики сидит и смотрит».

Как сообщает Пятый канал, на старте этого долгого брака был эпизод, который лег в основу всей дальнейшей жизни этой удивительной пары.

Тогда юная москвичка-балерина Тамара Первакова предложила своему приятелю, начинающему артисту Владимиру Винокуру, заключить фиктивный брак, чтобы избежать распределения в другой город.

Но химия любви сделала свое дело: молодые люди поняли, что созданы друг для друга и остались вместе на 50 лет.