«Мы давно женаты»: Лада Дэнс сделала неожиданное заявление по поводу связи с Филиппом Киркоровым

В последние выходные апреля на телеканале НТВ отгремел финал одного из самых секретных шоу страны «Маска». В заключительном выпуске не только были названы имена победителей, а их оказалось в этом году двое, но и раскрыты личности всех оставшихся участников. Почетное четвертое место занял герой Пудель, в образе которого выступала Лада Дэнс. Она призналась, что проект подарил ей яркие эмоции и позволил раскрыть свой голос совершенно по-новому.

Как и многим другим артистам в «Маске», певице было довольно тяжело существовать в своем костюме. Кроме того, что в нем было жарко и неудобно, у Лады еще и постоянно первое время падала голова Пуделя. На первых репетициях ей приходилось постоянно это контролировать, так как такая оплошность могла в один момент оборвать ее участие в шоу.

По признанию Дэнс, больше всего ей понравилось то, что в своем образе она могла быть не собой и много экспериментировать. «Образ Пуделька стал неким аватаром, в котором можно было делать всё, что угодно! Лада Дэнс, скажем, не может определённым образом шутить, хулиганить или впадать в детство, а Пуделёк – может», - цитирует слова исполнительницы издание PROZVEZD.

Сложности же у Лады возникали с тем, чтобы ни в коем случае себя не выдать, а это было сложно, так как она выступала перед человеком, который знает ее много лет. С Филиппом Киркоровым ее связывает давняя дружба, причем он даже обещал на ней жениться. Вот только такие слова он говорил многим артисткам, но Дэнс уверена – они ей неровня. Ведь с Филиппом они давно находятся в браке. Хоть и ментальном.

«Филипп на мне с четырнадцати лет женится(смеётся). Мы много лет дружим, и я счастлива, что он до сих пор собирается на мне жениться. Ментально-то мы давно женаты: я знаю Филиппа с двадцати лет», - поделилась Лада.

Напомним, что одним из победителей четвертого сезона «Маски» стал Сергей Лазарев, выступавший в костюме Скорпиона. Ему удавалось в течение всех выпусков настолько искусно менять свой голос, что многие заподозрили его в обмане. Поэтому певцу пришлось оправдываться в социальных сетях и предъявлять доказательства.