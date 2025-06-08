«Мы чужие друг другу люди»: солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич 40 лет не виделась с родным отцом

Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич откровенно рассказала об отношениях с отцом. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ певица призналась, что не виделась с родным человеком уже 40 лет.

Анастасия Макаревич не скрывает, что плохо помнит своего родного отца — ее родители развелись, когда ей было восемь лет. До 16 лет девушка носила фамилию Александра Капралова, а затем при получении паспорта решила взять фамилию и отчество своего отчима Алексея Макаревича, заменившего ей отца.

Исполнительница хита «Осень» признается: она практически не знает биологического отца, которого называет Сашей. Своего же отчима Анастасия Макаревич называет отцом.

«Когда в маминой жизни появился Алексей, он окружил меня такой заботой, что очень быстро стал для меня настоящим папой. Да, есть гены, которые передаются, но главное — это любовь, внимание и забота, которую тебе дарят твои родители», —отметила артистка.

По словам певицы, все годы родной отец не стремился участвовать в ее жизни, и им так и не удалось наладить контакт. Более того, они не виделись уже 40 лет.

«Не давал о себе знать, не было никаких реакций с его стороны. Мы чужие друг другу люди. Мы не виделись лет 40. Родители расстались, с тех пор никаких не было проявлений с его стороны», — заявила Анастасия Макаревич.

Ранее Анастасия Макаревич раскрыла, что отказалась от родного отца.