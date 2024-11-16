«Мне, наверное, это и не нужно»: солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич отказалась от родного отца

Бессменная солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич призналась, что в 14 лет сменила фамилию и с тех пор не общается с родным отцом Александром Капраловым.

Как пояснила 47-летняя артистка, родители развелись, когда она была еще совсем маленькая.

«Мы не общались, он никак не участвовал в моем воспитании. Мы виделись один раз, когда мне было лет 11. Саша пригласил меня поехать вместе с ним в Болгарию. После этого он не звонил»,-рассказала Анастасия в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

При этом в возрасте 7-8 лет в жизни будущей звезды появился отчим Алексей Макаревич, который заменил ей отца.

«Мой папа Леша Макаревич. Даже слово отчим уже не очень приклеивается в моем понимании, потому что я всегда считала папу папой», - подчеркнула певица.

Она также призналась, что недавно в ее жизни вновь появился биологический отец и предложил встретиться.

«Я решила, что эта встреча будет формальной. И по времени мы не пересеклись. И я решила, что мне, наверное, это и не нужно», - заключила Макаревич.

Ранее Анастасия Макаревич приняла участие в шоу «Суперстар!» на НТВ. Она вышла на сцену месте с Ликой Стар и Екатериной Суржиковой.