«Мы были в шоке»: Виктор Онопко рассказал о реакции сборной России по футболу на теракт в «Крокус Сити Холле»

Заслуженный мастер спорта России, футболист Виктор Онопко заявил, что сборная России по футболу с ужасом наблюдала за тем, что происходило в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом помощник главного тренера национальной команды и футбольного клуба «Ростов» рассказал в беседе с РЕН ТВ.

«21 числа провели игру сборная России сыграла со сборной Сербии. На следующий день мы узнали вечером об этом чудовищном теракте», — поделился Виктор Онопко. По словам футболиста, игроки и тренерский штаб сборной России с ужасом следили за происходящим в концертном зале.

«Мы в шоке все были, потом начали звонить друзья и родственники, потому что они знали, что мы находимся в Москве. Интересовались, не было ли у кого-то знакомых на этом концерте», — признался спортсмен.

Виктор Онопко рассказал, что все члены сборной России по футболу молчали и не могли понять, как такое произошло. Тренер назвал случившееся чудовищным злодеянием.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа людей с оружием ворвалась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

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