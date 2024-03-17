«Мы были с разбитыми сердцами»: Сати Казанова раскрыла правду о знакомстве с мужем

Бывшая участница группы «Фабрика», певица Сати Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо шесть лет назад. Однако, как выяснилось, на момент знакомства они оба не хотели вступать в отношения, поскольку у них были «разбиты сердца». Об этом супруги рассказали на встрече в рамках паблик-тока «Мы и они».

Сати Казанова призналась, что, когда они познакомились с будущим мужем, они оба не искали отношений, поскольку каждый из них на тот момент переживал личную драму.

«Я вовсе не искала отношений и уж тем более замужества с иностранцем, итальянцем. Это не было даже идеей. Кстати, в момент знакомства я пребывала примерно в таком же настроении, как и он: что угодно, но только не отношения. У нас обоих была личная драма, мы были с разбитыми сердцами. „Никогда, уйдем в монахи“», — поделилась певица.

Более того, супруг артистки Стефано Тиоццо отметил, что на первой встрече они не понравились друг другу. Однако итальянец все же разглядел в Сати Казановой будущую супругу.

«На первой встрече мы друг другу не понравились, честно говоря. Это был особенный момент моей жизни, я вообще не думал об отношениях. И даже если бы передо мной оказалась самая красивая женщина на свете, я бы на нее не посмотрел. Так и получилось: самая красивая женщина на свете была передо мной!» — рассказал Стефано Тиоццо.

По словам супругов, они живут душа в душу. Стефано Тиоццо признался, что у него женой никогда не было недопониманий из-за разных менталитетов. Сати Казанова отметила, что ее мужу очень понравилась русская культура.

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова призналась, что сопротивлялась чувствам к супругу.