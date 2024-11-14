«Его ничего хорошего не ждет»: продюсер оценил уход певца Artik из дуэта Artik & Asti

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певец Artik (настоящее имя Артем Умрихин) принял решение об окончательном выходе из дуэта Artik & Asti и отказался от совместных выступлений как в РФ, так и за ее пределами. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Вообще перспективы, конечно, ждут их по раздельности достаточно весомые, высокие, потому что, как правило, когда распадается группа, каждый выходит в свою сольную, так сказать, программу. Идет карьерный рост, взлет, новое вдохновение. Потому что, как правило, в группах каждый перетягивает одеяло на себя. Соответственно, это везде так», — поделился Дворцов.

При этом, обсуждая карьеру Умрихина, медиаменеджер отметил, что добиться успеха за границей у эмигрировавшего музыканта вряд ли получится.

«Я думаю, что его ничего максимально хорошего не ждет, потому что все, что могло его ждать, его могло ждать только в России. Потому что здесь хорошие гонорары, хорошие условия для работы, для сотрудничества, для выступлений, а также получения зрительской симпатии. И не нужно забывать о том, что если он туда уехал, то может назад уже и не вернуться. Нужно всегда думать об этом наперед, а я так понимаю, никто этого у нас сейчас не делает. Если он будет гастролировать там, то в два раза меньше, чем в России. Первое время будет получать хорошие деньги, а потом уже будут гонорары урезаться, урезаться и урезаться, потому что, как правило, за границей наши артисты никому не нужны», — высказался продюсер.

Ранее Сергей Дворцов оценил карьерные перспективы уехавшего из РФ комика Семена Слепакова* (признан в РФ иноагентом)