«Мы будем разбираться»: Екатерина Гусева заявила, что дед «не до конца добил фашистов»

Актриса Екатерина Гусева заявила, что ее дед «не до конца добил фашистов». Современному поколению пришлось продолжать дело предков.

Слова актрисы приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Гусева рассказала, что родственник воевал восемь лет: два года на Финской, еще четыре в Великой Отечественной и два на Сахалине в Японской войне.

«Я была уверена, что нацизм и фашизм он победил. Сегодняшний день говорит о том, что не до конца добил дед фашистов», - заявила Гусева.

Актриса добавила, что ответственность легла на нас и «мы будем разбираться дальше».

9 Мая в Москве состоялся парад, приуроченный к 79-й годовщине победы в ВОВ. Мероприятие прошло под снегопадом, а военнослужащие были одеты в зимний вариант формы.