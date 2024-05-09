Опубликовано 09 мая 2024, 13:25
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«Мы будем разбираться»: Екатерина Гусева заявила, что дед «не до конца добил фашистов»
Актриса Екатерина Гусева заявила, что ее дед «не до конца добил фашистов».
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Актриса Екатерина Гусева заявила, что ее дед «не до конца добил фашистов». Современному поколению пришлось продолжать дело предков.
Слова актрисы приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Гусева рассказала, что родственник воевал восемь лет: два года на Финской, еще четыре в Великой Отечественной и два на Сахалине в Японской войне.
«Я была уверена, что нацизм и фашизм он победил. Сегодняшний день говорит о том, что не до конца добил дед фашистов», - заявила Гусева.
Актриса добавила, что ответственность легла на нас и «мы будем разбираться дальше».
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