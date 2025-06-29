«Мы будем расти и освобождаться»: Виктория Боня скоро начнет возить людей на ретриты

Виктория Боня приглашает всех желающих начать ездить с ней на ретриты. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

Блогерша решила организовывать поездки, где она вместе со своими фанатами будет заниматься йогой, а именно выполнять практики на раскрытие внутренней силы и вести «мотивационные разговоры».

Виктория обещает, что на ее ретритах у каждого участника появится долгожданное чувство спокойствия и умиротворения.

«Мы будем расти, освобождаться от всего лишнего и наполняться настоящей жизнью», — уверяет она.

При этом саму Боню на днях оштрафовали за пропаганду запрещенных препаратов. Блогерша уже не первый раз рассказывает широкой публике о пользе аяваски. И вот недавно лингвистическая экспертиза подтвердила, что ее слова демонстрируют положительное отношение к наркотикам.

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