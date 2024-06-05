Алексей Панин* рассказал, почему никогда не вернется в РФ: обвинил во всем россиян

Актер Алексей Панин*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что никогда не вернется в Россию. Он отметил, что не приедет на Родину даже при другой политике государства, а все из-за соотечественников.

По признанию Панина*, его не устраивает мышление россиян, и это уже не изменить. Он отметил, что должны пройти века, чтобы менталитет народа стал другим.

«Возвращаемся в «Собачье сердце» - Клим Чугункин, Шариков. Хорошая милая собака, но это Клим Чугункин, а я не хочу жить с Климами Чугункинами», - заявил актер на YouTube-канале Ходорковский LIVE (беглый олигарх Михаил Ходорковский* признан иноагентом на территории РФ).

Панин* поделился, что приедет в Россию только ради денег. Он собирается, если так у него получится в дальнейшем, возвращаться в страну, сниматься в кино, а после уезжать обратно в США, где он сейчас живет.

Ранее Алексей Панин* отреагировал на внесение его имени в список террористов. Он оказался этим недоволен и публично возмутился новостям.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)