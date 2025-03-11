«Мы будем на свадьбе»: жена Игоря Вдовина ответила Анастасии Волочковой

Жена Игоря Вдовина заявила, что планирует появиться на свадьбе дочери Волочковой. Об этом сообщает Kp.ru.

Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе дочери Ариадны и ее возлюбленного Никиты. Балерина рассказывала, что торжество должно пройти в Санкт-Петербурге, в особняке Мясникова. Однако на торжестве не появятся родители мужа, а также отец девочки Игорь Вдовин. Об этом заявляла сама Волочкова.

Впрочем, нынешняя супруга Вдовина рассказала, что они с мужем все же будут на празднике, но в Москве.

«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — объяснила она.

Также Елена Николаева заявила, что сейчас Ариадна живет вместе с ними.

«Подготовка к венчанию требует соблюдения неких правил и расстояния между готовящимися к этому событию людьми», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что укравших у Волочковой деньги приговорили к срокам от 13 до 18 лет колонии.