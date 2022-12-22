12:17, 22 декабря 2022
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«Мы будем бороться»: врачи спасают Глюкозу с помощью капельниц
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Глюкоза сообщила в соцсетях, что «сошла с дистанции». Она предстала перед поклонниками лежа в кровати и под строчки из песни «Болею очень, температура».
Глюкоза показала, как ей устанавливают капельницу. В комнате при этом находились два доктора.
Певица сообщила: «Мы будем бороться, доктора здесь, все здесь».
Звезда призвала беречь себя и не болеть.
Ранее в декабре сообщалось о тяжелой болезни поэтессы Ларисы Рубальской. У нее значительно повысилась температура, врачи заподозрили коронавирус.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: