«Мы будем бороться»: врачи спасают Глюкозу с помощью капельниц

Певица Глюкоза сообщила в соцсетях, что «сошла с дистанции». Она предстала перед поклонниками лежа в кровати и под строчки из песни «Болею очень, температура».

Глюкоза показала, как ей устанавливают капельницу. В комнате при этом находились два доктора.

Певица сообщила: «Мы будем бороться, доктора здесь, все здесь».

Звезда призвала беречь себя и не болеть.

Ранее в декабре сообщалось о тяжелой болезни поэтессы Ларисы Рубальской. У нее значительно повысилась температура, врачи заподозрили коронавирус.